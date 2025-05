München (dpa/lby) - Die Zahl der in Bayern ankommenden Asylbewerber hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres mehr als halbiert. Von Anfang Januar bis Ende März beantragten 3.570 Menschen Asyl im Freistaat, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mitteilte. Im ersten Quartal 2024 waren es mit 7.573 noch mehr als doppelt so viele gewesen.