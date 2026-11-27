Demnach wurde eine Zivilstreife in der Nacht auf einen geparkten Kleintransporter mit auswärtigem Kennzeichen aufmerksam. Sechs Männer im Alter von 21 bis 46 Jahren hielten sich den Angaben zufolge in der Nähe auf und beluden den Transporter mit Kupferkabeln. Als die Streife die Männer ansprach, hätten diese versucht, mit einem anderen Auto zu flüchten, hieß es. Weiteren alarmierten Streifen sei es gelungen, das Auto zu stoppen und die Männer vorläufig festzunehmen.