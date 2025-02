Fürth (dpa/lby) - Nach einem Streit ist ein 17-Jähriger bei einem Fluchtversuch in Fürth über ein Hausdach gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Jugendliche rund vier Meter in die Tiefe und wurde reanimiert. Bei einem Streit mit einem 19-Jährigen in einer Wohnung soll der 17-Jährige zuvor ein Gemüsemesser in die Hand genommen und sein Gegenüber bedroht haben.