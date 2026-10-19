Mit dem nahenden Saisonende sind Simson-Mopeds derzeit vielerorts noch einmal verstärkt auf den Straßen der Region unterwegs. Nachdem erst am Wochenende ein 19-Jähriger in Gerstungen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war, sorgte in der Nacht zu Montag ein ähnlicher Fall im Wartburgkreis für einen Einsatz: Die Kontrolle eines 14-jährigen Fahrers in Dankmarshausen endete mit einer Flucht, einem Sturz und zwei Verletzten.