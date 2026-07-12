Kitzingen (dpa/lby) - Ein 19-Jähriger soll mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei davongefahren sein und hat einen Unfall gebaut. Der Fahrer entzog sich am Samstagabend einer Kontrolle, indem er beschleunigte, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen kollidierte demnach zunächst mit einer Leitplanke und einer Straßenlaterne, setzte die Flucht aber fort. Wenig später verlor der Fahrer die Kontrolle und stieß mit dem Wagen einer unbeteiligten Frau zusammen.