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Flucht vor der Polizei Vor Polizei geflohen: Mann baut Unfall bei Verfolgungsjagd

Hat er sich ein Auto mit falschen Personalien gemietet? Diesem Hinweis möchte die Polizei nachgehen, doch der 19-jährige Autofahrer rast davon. Bei seiner Flucht zerstört er nicht nur eine Laterne.

Flucht vor der Polizei: Vor Polizei geflohen: Mann baut Unfall bei Verfolgungsjagd
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Die Beamtinnen und Beamten ermitteln. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Kitzingen (dpa/lby) - Ein 19-Jähriger soll mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei davongefahren sein und hat einen Unfall gebaut. Der Fahrer entzog sich am Samstagabend einer Kontrolle, indem er beschleunigte, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen kollidierte demnach zunächst mit einer Leitplanke und einer Straßenlaterne, setzte die Flucht aber fort. Wenig später verlor der Fahrer die Kontrolle und stieß mit dem Wagen einer unbeteiligten Frau zusammen.

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Der Fahrer, sein gleichaltriger Beifahrer und die Frau wurden leicht verletzt. Ausgangspunkt des Einsatzes war der Hinweis einer Zeugin, wonach das Auto unter falschen Personalien gemietet worden sein soll. Bei dem 19-jährigen Fahrer fand die Polizei zudem ein Cannabisprodukt, eine Blutprobe wurde entnommen. Er wurde vorläufig festgenommen und später wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Betrugs und der Gefährdung des Straßenverkehrs.