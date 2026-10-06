Flucht nach Unfall: Rücksichtsloser Radfahrer zerschrammt BMW

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in Schmalkalden, bei dem ein Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto einfach das Weite gesucht haben soll.
Er rast quer über die Straße, verursacht einen Unfall und haut danach einfach ab. Jetzt fragt die Polizei: Wer kennt den schuldigen Radfahrer?
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in Schmalkalden, bei dem ein Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto einfach das Weite gesucht haben soll.
Nach der Werbung weiterlesen
Passiert ist das bereits am 24. September gegen 7.40 Uhr in der Haindorfsgasse, wie die Polizei mitteilt. Und so soll es abgelaufen sein: Eine 21-Jährige war nach Schilderungen der Landespolizeiinspektion Suhl mit ihrem blauen BMW in Richtung Haargasse unterwegs, als ihr auf Höhe eines Einkaufscenters ein Radfahrer entgegen gekommen ist.
Der Mann war zunächst auf dem Gehweg unterwegs, zog dann aber plötzlich auf die Straße, um auf die andere Seite zu fahren.
Die Autofahrerin legte eine Vollbremsung hin, verhindern ließ sich der Zusammenstoß aber nicht mehr. Der Radfahrer prallte gegen die rechte Front des BMW und schrammte anschließend mit seinem Fahrrad an der kompletten rechten Fahrzeugseite entlang. Dabei wurden unter anderem der Außenspiegel und die hintere Tür beschädigt.
Hinter dem Auto ging der Mann laut Polizei wohl zwar zu Boden, allerdings nicht lange: Noch bevor die 21-Jährige aussteigen konnte, stand er wieder auf, schnappte sich sein Fahrrad und verschwand über den Parkplatz in Richtung Lebensmittelmarkt. Auf Zurufe reagiert er nicht.
Am BMW entstand Schaden von rund 3000 Euro. Ob der Radfahrer verletzt wurde oder sein Fahrrad beschädigt ist, ist bislang nicht bekannt.
Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Unfallflüchtigen: Der Gesuchte soll zwischen 30 und 35 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Getragen habe er eine schwarze Hose sowie eine helle Jacke mit zwei dunklen, senkrechten Streifen im Brustbereich. Unterwegs war er wohl mit einem silberfarbenen City-Bike.
Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Radfahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Nummer 0361/574386100 zu melden. Das Aktenzeichen lautet 0243793/2026.