Flucht nach Angriff: Ladendieb verletzt 68-Jährige

Ob sich das gelohnt hat? Die Beute eines Ladendiebs war gerade einmal 16 Euro wert. Als ihn eine Mitarbeiterin anspricht, schubst er die 68-Jährige weg und flüchtet.
Nach der Werbung weiterlesen
Der bislang unbekannte Mann steckte am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr in dem Markt in der Straße Steinerne Wiese mehrere Waren in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte er jedoch lediglich ein Getränk.
Die Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann darauf an. Statt die Ware herauszugeben, schubste er die 68-Jährige weg und rannte mit seiner Beute aus dem Geschäft. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.
Wegen des Angriffs geht es längst nicht mehr nur um einen einfachen Ladendiebstahl. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und sucht nun nach dem flüchtigen Mann.
Er soll etwa 24 bis 28 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und schlank sein. Der Gesuchte hatte sehr kurze dunkelblonde Haare und trug ein weißes T-Shirt.
Rechtlich wiegt der Fall deutlich schwerer als die geringe Beute vermuten lässt. Wer nach einem Diebstahl Gewalt einsetzt, um die gestohlenen Waren zu behalten, kann wegen räuberischen Diebstahls verurteilt werden – und wird dabei wie ein Räuber bestraft.
Grundsätzlich droht eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr, in minder schweren Fällen sind sechs Monate bis fünf Jahre möglich. Wegen der Verletzung der Mitarbeiterin kommt außerdem eine Körperverletzung in Betracht.
Welche Strafe tatsächlich verhängt würde, hängt unter anderem von den genauen Umständen und möglichen Vorstrafen ab.
Zeugen, die den Vorfall an der Kasse beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich unter Telefon 0361 5743-86100 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen melden.