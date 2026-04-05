Bayreuth (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist mit bis zu 130 Kilometer pro Stunde durch Bayreuth gerast, um vor der Polizei zu fliehen. Die Beamten wollten ihn ursprünglich wegen seines lauten Auspuffs kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Statt anzuhalten, beschleunigte der Unbekannte. Bei seiner Flucht soll er auch eine rote Ampel überfahren haben. Mit seinem Lenker blieb er dann zwischenzeitlich an dem Streifenwagen hängen. Dennoch gelang dem Unbekannten die Flucht.