Der Vorstoß von Bürgermeister Daniel Steffan (CDU), einen Wechsel der Gemeinde Gerstungen nach Hessen prüfen zu lassen, wird vorerst nicht weiterverfolgt. Das Thema stand auf der Tagesordnung der Hauptausschusssitzung am Dienstagabend. Das Gremium hat schließlich eine entsprechende Beschlussvorlage auf den Weg gebracht, in der ein solcher Auftrag nicht mehr enthalten ist. Der Gemeinderat soll in der kommenden Woche darüber entscheiden. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor.