Ein geteiltes Deutschland gibt es heute nicht mehr. Die verbleibenden Mauerreste zählen längst zu Relikten der Vergangenheit. Eine Spaltung zwischen Ost und West existiert dennoch – in den Köpfen der Zeitzeugen, den Löhnen, der Rente oder der Wirtschaftskraft. Die Spuren der Vergangenheit verwischen nur langsam. Wer kennt es nicht: Beim Abendessen mit den Eltern oder Großeltern wird darüber gesprochen, wie es früher war. Begrifflichkeiten wie das „Westpaket“ und Sätze wie: „Das gab es damals nur im Westen“ fallen.