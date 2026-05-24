Flucht aus Bezirksklinik Missbrauch von Lockerungsmaßnahmen im Maßregelvollzug selten

Lohr am Main (dpa/lby) - Nach der Flucht eines Brandstifters aus dem Bezirkskrankenhaus in Lohr am Main hat das bayerische Sozialministerium betont, dass es nur selten zum Missbrauch von Lockerungsmaßnahmen im Maßregelvollzug komme. In den vergangenen zehn Jahren seien nie mehr als 175 solcher Fälle registriert worden, bei mehreren Tausend gewährten Lockerungen pro Jahr, teilte ein Ministeriumssprecher auf dpa-Anfrage mit. Zu Straftaten komme es "nur in den seltensten Fällen, und wenn, dann sind dies in der Regel Taten wie kleinere Diebstähle oder Erschleichen von Leistungen".