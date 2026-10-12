Flucht am Sonntagabend: Mann flüchtet mit Auto und schlägt Polizisten mit Faust

Der Mann war am Sonntagabend zunächst über eine rote Ampel gefahren. Wegen einer Baustelle musste er jedoch anhalten und versuchte daraufhin, zu Fuß zu entkommen. In einem Hinterhof sei er dann festgenommen worden. "Während der Festnahme wehrte sich der 33-Jährige massiv, wobei er einem der Polizisten mit der Faust ins Gesicht schlug und auch die anderen beiden Polizisten verletzte", hieß es.