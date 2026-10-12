Flucht am Sonntagabend: Mann flüchtet mit Auto und schlägt Polizisten mit Faust

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist in Frankfurt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat bei seiner Festnahme drei Polizisten verletzt. Einem der Beamten schlug er mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte.
Wegen einer Baustelle endet die Autoflucht eines 33-Jährigen abrupt. Bei seiner Festnahme wird er aggressiv.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist in Frankfurt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat bei seiner Festnahme drei Polizisten verletzt. Einem der Beamten schlug er mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte.
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Der Mann war am Sonntagabend zunächst über eine rote Ampel gefahren. Wegen einer Baustelle musste er jedoch anhalten und versuchte daraufhin, zu Fuß zu entkommen. In einem Hinterhof sei er dann festgenommen worden. "Während der Festnahme wehrte sich der 33-Jährige massiv, wobei er einem der Polizisten mit der Faust ins Gesicht schlug und auch die anderen beiden Polizisten verletzte", hieß es.
Bei dem 33-Jährigen fanden die Polizisten nach eigenen Angaben drei Gramm Kokain im Schuh. In seinem Wagen entdeckten sie zudem Markenkleidung mit Preisetiketten. Der Mann hatte demnach keinen gültigen Führerschein. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Gegen ihn wird nun ermittelt.