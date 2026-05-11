Zwei Wochenenden lang hatten die Kameradinnen und Kameraden um Wenigentafts Wehrführer Josef Büchel alle Hände voll zu tun. „Wir konnten ein großes Jubiläumsfest mit vielerlei Aktivitäten begehen“, so Josef Büchel, „und zum Abschluss durften wir zudem noch den 31. Florianstag unseres Kreisbrandabschnitts 4 ausrichten.“ Beides zusammen war für die kleine Rhöngemeinde im Ulstertal ein besonders Ereignis, was so nicht alle Tage ansteht.