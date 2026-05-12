Alles war wie immer und auch nicht: Das diesjährige Floriansfest werden die Feuerwehrleute gut in Erinnerung behalten. Und das nicht nur wegen der Klöße und Rouladen, von denen etliche Portionen nachbestellt werden mussten. Hauptattraktion des Festes hinter dem Schmalkalder Feuerwehrgerätehaus war das nagelneue Tanklöschfahrzeug TLF 3000, das Bürgermeister Thomas Kaminski offiziell in Dienst stellte.