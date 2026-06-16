Es gab Zeiten, in denen Secondhand-Kleidung verpönt war. Diese Zeiten sind vorbei. Vor einigen Jahren eroberte die App Kleiderkreisel – später auch Mamikreisel – die Smartphones vor allem weiblicher Nutzer. Dort konnte aussortierte Mode, meist für kleines Geld, den Kleiderschrank wechseln. Inzwischen firmiert die Plattform unter dem Namen „Vinted“ und ist weiterhin eine gefragte Quelle für Schnäppchenjäger.