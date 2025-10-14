Die Freude und Aufregung sind Sabrina Steingräber, Schatzmeisterin des Fördervereins der Grundschule Geschwenda, am Samstagnachmittag förmlich anzusehen. Die Vorbereitung des Flohmarktes, dessen Erlös den Mädchen und Jungen der Geschwendaer Grundschule zugutekommen sollen, hat Zeit, Aufregung und Kraft gekostet. Umso erleichterter sind Sabrina Steingräber und ihre drei Mitstreiter aus dem Verein, dass an diesem Tag alles beinahe reibungslos klappt.