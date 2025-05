Der Feuerwehrverein Hermannsfeld ist Veranstalter des Flohmarktes an der Fasanerie gewesen. Für die Mitglieder des Vereins ist das Neuland gewesen. Erstmals diente auch der Platz vor der Fasanerie für einen solchen Zweck. Die Idee war den Vereinsmitgliedern bei einem gemeinsamen Ausflug im vorigen Jahr gekommen, als sie dort einen Flohmarkt miterlebten und davon begeistert waren. So etwas ist doch auch bei uns machbar, waren sie überzeugt. Denn nicht nur sie selbst, auch andere Bewohner in Hermannsfeld besitzen Sachen, die sie nicht mehr brauchen, die aber zu schade zum Wegwerfen sind. So könnten beide Seiten gewinnen – die auf so einem Flohmarkt etwas loswerden und damit zu Hause wieder Platz schaffen, und die, die für wenig Geld etwas kaufen können, was es vielleicht im Handel gar nicht mehr zu kaufen gibt. Eine bestimmte CD zum Beispiel oder ein Ersatzteil für ein technisches Haushaltsgerät, dessen Modell längst nicht mehr produziert wird. Spielzeug gehört dazu, wenn die eigenen Kinder inzwischen groß sind und dies zu Hause nur noch Platz wegnimmt.