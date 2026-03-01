Die Flohmärkte in und um Sonneberg boomen. Noch einmal zulegen gegenüber dem Januartermin konnte das Event im Sonneberger Gesellschaftshaus, wie unser Bild zeigt. In den Gängen zwischen den Tischen wurde es bislang recht eng. Das Angebot bestätigt das große Interesse bei Verkäufern wie Schnäppchenjägern oder jenen, die einfach etwas ganz Besonderes suchen. Egal ob das Indoorformat im Gesellschaftshaus, den Freiluftangeboten auf dem alten Busbahnhof der Spielzeugstadt, von Kindergärten oder Vereinen, über mangelndes Besucherinteresse müssen sich die Veranstalter nicht beklagen.