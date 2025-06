Autsch- eine Quetschung am Unterschenkel ist nicht schmerzfrei. Doch Paula und Jasmin spüren nichts. Die Beine der beiden jungen Frauen sind heil. Das, was nach 30 Minuten Arbeit wie echte Wunden aussieht, ist das Werk eines Realistikers. Zur Landesüberprüfung der DRK-Bereitschaften am vergangenen Wochenende im Altkreis Schmalkalden war das Team der Notfalldarsteller mit dessen Leiter Sebastian Marx mit Mimen und Schminkern aus Nordhausen, Jena und dem Eichsfeld angerückt. Einige Freiwillige aus hiesigen Gefilden hatten sich ebenso gemeldet.