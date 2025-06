Treffpunkt Schießstand Maßkopf. Wenn dort ein bunter Vogel hängt, dann ist Schützenfest in Floh. Benjamin Mock hatte das hölzerne Tier gebaut. Zum nunmehr dritten Mal. Bevor das Vogel- und später das Königsschießen beginnen konnte, wurde erst einmal geböllert. Benjamin Mock, Richard Koch und Franz Weisheit traten in Aktion. Also Ohren zuhalten und – Schuss. Das Ganze dreimal. Danach der Schnaps. „Zum Wohl“ – das Schützenfest war eröffnet. Die Sieger der Vereinsmeisterschaften wurden geehrt. Hier war eine sehr gute Beteiligung zu verzeichnen. Danach durften sich diejenigen, die beim Königsschießen antreten wollten, in die Liste eintragen. Das waren diesmal Maik Wenzel, Achim Raßbach, Benjamin Mock, Franz Weisheit, Katharina Zellmann und Richard Koch.