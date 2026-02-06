Zu dritt spazieren sie durch den Winterwald. Susi Schäfer, Martina Thorwarth und Heiko Döhnert – alles Vorstandsmitglieder. Susi Schäfer ist seit einem dreiviertel Jahr die neue Vorsitzende, Martina Thorwarth ihre Stellvertreterin. Heiko Döhnert ist Gründungsmitglied und Beisitzer. Die drei denken schon an das Frühjahr. Dann nämlich wollen die „Rennsteigfüchse“ wieder loslegen. Die erste Aktion wird der Frühjahrsputz sein. Im Schulwald, dem Biotop „Am Maßkopf“, müsse Ordnung geschaffen werden. Sicherlich werde dort wieder einiges an Müll zu finden sein, vermutet Döhnert.