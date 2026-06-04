Wasser Marsch! Susanne Koch schnappte sich den Schlauch, drehte das Wasser auf und hielt den Strahl an die Außenwand der Brenntonne. Es zischte und dampfte. Die Fünftklässler bekamen große Augen. Beim zweiten Durchgang rauschte es immer noch. Erst nach dem dritten, griff Susanne Koch zur Zange und beförderte ein um das andere prächtige Tongefäß ans Tageslicht. „Sind die schön geworden“, flüsterten die Fünftklässler. „Das könnt ihr ruhig laut sagen“, meinte Klassenlehrerin Madlen Schneider. Becher, Schalen, Schüsslen und Näpfe sahen wirklich sehr gut an.