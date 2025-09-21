„Die Zweitklässler dürfen ihre Wasserflaschen abstellen“, lautete die Ansage. Die Kinder huschten kurz hinter die Begrenzung des Spielfeldes, um gleich danach an die Startlinie zu laufen. „Auf die Plätze, fertig, los“ – Sportlehrerin Babett Jachnick gab das Kommando und los ging der Spendenlauf. Vor den Zweitklässlern hatte sich die Abc-Schützen schon mächtig ins Zeug gelegt. Und auch die restlichen Kinder strengten sich mächtig an. Schließlich ging es um ein Baumhaus für den Schulhof.