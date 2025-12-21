„Das ist wirklich ein schöner Brauchtumstag, Frau Schneider“, rief Lilly ihrer Lehrerin fröhlich nach. Die Zehntklässlerin muss es ja wissen. Immerhin hat diese Aktion am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien an der Regelschule in Floh Tradition. Lilly erlebt diese seit der fünften Klasse mit. Jetzt als Zehntklässlerin übernahm sie gemeinsam mit Elias eine der insgesamt 20 Stationen, an denen ihre Mitschüler aktiv werden konnten.