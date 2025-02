Es war so etwas wie eine Eilmeldung, die zu Beginn der zweiten Februarwoche vom Landratsamt Schmalkalden-Meiningen verschickt worden war. Die Behörde kündigte als Nachtrag zu den vor dem Wochenende versandten Sperrungen zusätzlich die sofortige Wiederaufnahme der Sammlerbauarbeiten in der Gothaer Straße in Floh-Seligenthal an. Die Strecke von und nach Kleinschmalkalden wäre damit für den überregionalen Verkehr gesperrt gewesen. Doch von Bautätigkeit war dann nichts zu spüren. „Das war eigentlich alles anders abgesprochen“, sagte Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU). Schließlich hatte es zuvor Beratungen mit der Firma gegeben. Als alles in die Wege geleitet worden war, kam dann die Kehrtwende. Mit Blick auf das Wetter habe das Unternehmen abgesagt. Es soll nun am 24. Februar weitergehen. „Und wir haben dann den Ärger, das muss wirklich nicht sein“, sagt das Gemeindeoberhaupt.