Floh-Seligenthal: Tombola-Geld soll ins Therapiebad fließen

Nur 50 Meter vom ehemaligen Geschäft in Floh-Seligenthal entfernt hat die Firma Fernseh-Lesser ihr neues Zuhause gefunden. Anlässlich der Neueröffnung gab es eine Tombola, deren Erlös kommt dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zu Gute. Mit einem Los konnte man einen der Kleinpreise oder einen von drei Hauptpreisen gewinnen, erzählt Gunther Lesser, der Chef des Elektrofachmarktes. Schon seit 1992 gibt es den kleinen Fernsehladen in Floh-Seligenthal. „Es ist schön, dass wir so etwas noch vor Ort haben“, lobt eine Frau im weißen Pavillon, in dem Getränke und Kuchen serviert werden. Auf einem Tisch stehen die Preise der Tombola. Der Hauptpreis, ein E-Scooter, stand am längsten. „Helfen ist nie verkehrt“, sagt Gunther Lesser. In einem durchsichtigen versiegelten Koffer befindet sich die Spendensumme. Gunther Lesser und Marcus Czeromin vom Kinderhospiz zählen sorgfältig die Scheine und Münzen im Chefbüro. Auf 207 Euro kommen die beiden. Schon vorher hatte Gunther Lesser versprochen, wenn „noch etwas fehlt“ den Betrag aus eigener Tasche draufzulegen. „Wir machen 300“, sagt er. Den Scheck hat der „Spendenengel“ dabei. So wird das Team aus vier Männern vom Hospiz genannt, die in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sind und die Spenden entgegennehmen. Franziska Lesser, die Tochter des Inhabers, schreibt in Großbuchstaben Firma und Summe auf den blauen Scheck.