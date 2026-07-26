Hummeln brummen und schieben ihre Hinterteile in die gelben Blüten der Jasmintrompete. Um den Lavendel herum summt es. Die Rosen stehen in voller Blüte. Hortensien in Rosa und Weiß-Blau strahlen um die Wette. Sattes Grün wohin man blickt. Eine sommerliche Oase. Und mittendrin Wichtel mit roten Weihnachtsmützen, pinke Glaskugeln, Räucherhäuschen, Glühweinbecher und anderer weihnachtlicher Schnickschnack. Eine Lichterkette blinkt im Wein. Am Apfelbaum räkeln sich Zuckerstangen, Lollis, Sterne und Co. Natürlich als Ballons. „Die sind noch vom letzten Adventsmarkt“, sagt Susanne Koch.