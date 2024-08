21. Pleßlauf Laufende Polizisten und Schiedsrichter

Ob Premierensieger oder Wiederholungstäter – auch die 21. Ausgabe des Traditionslaufs am Pleß hat wieder tolle Ergebnisse und faszinierende Geschichten zu bieten. Rund 250 Läuferinnen und Läufer gingen am Sonntag in Breitungen auf den verschiedenen Distanzen an den Start.