„Miko liebt Kirchen“, erzählt seine Mutter Sabrina. Und so war der Besuch der Garnisonskirche in Potsdam für ihn ein großes Ereignis. Und auch seine Eltern staunten, „dass es dort einen Fahrstuhl gibt“, sodass man mit einem Kind im Reha-Rolli alles besichtigen kann. Eine Kirche spielte auch am Sonntag eine wichtige Rolle. Und zwar die im Wohnort der Familie Danz, in Floh. Miko erhielt dort mit sieben weiteren jungen Christen seine Einsegnung. Ein großer Schritt ins Erwachsenenleben – und für den 13-Jährigen ein ganz besonderer. Denn als wir im September 2018 erstmals über Miko und seine Familie berichten, war der größte Wunsch, dass der Junge einmal auf eigenen Beinen stehen kann. „Er soll zu Konfirmation in die Kirche laufen“, formulierte Sabrina Danz damals das große Ziel.