Ein kleines Stückchen seines großen Wunsches konnte sich Lukas Fräbel nun doch schon mal erfüllen: Er absolvierte ein Praktikum im Gasthaus „Höhnberg“ in Floh bei Familie Stengel – und erzählt seitdem mit Stolz, bei welchen Handgriffen er in der dortigen Küche bereits mit anpacken durfte. Schließlich ging es um mehr als Aufwaschen oder Saubermachen. Selbst beim Anbraten der Ochsenbäckchen konnte er helfen und mit der langen Bratwurstzange hantieren. „Das hat mir gefallen“, schwärmt er. Dass dabei unter anderem Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Zwiebel und Wacholderbeeren zum Einsatz kamen, hat er sich bis heute gut gemerkt. Doch er hat auch Schnitzel paniert, das Kraut für den Salat durch die Maschine gelassen und dann - mit Handschuhen ausgestattet – gut durchgeknetet. „Ich habe auch Kartoffeln geschält, Paprika geschnippelt und Champignons geputzt.“ Eine mühsame Arbeit, die Geduld und Konzentration erfordert. Auch diese Erfahrung, die wichtig war für ihn, hat er machen können. Dass er zu Hause bereits in solche Arbeiten eingetaktet wird, kam ihm dabei zugute.