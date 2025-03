Ab der nächsten Woche soll es sauberkeitstechnisch in den Schulen wieder besser werden. Das jedenfalls sicherte das Landratsamt zu. Bis dahin aber wollten die Mädchen und Jungen der Grundschule in Floh nicht warten. Kurzerhand traf sich das zu Beginn des Schuljahres gegründete Kinderparlament und beschloss, Landrätin Peggy Greiser zu sich einzuladen. In der vorigen Woche kam sie dann auch tatsächlich bei den Kindern vorbei und erklärte ihnen die aktuelle Situation.