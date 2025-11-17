Der kleine Leon hält seine Mama auf Trab. Voller Freude springt er durch den Saal. Emma und Luna haben eine Krabbelgruppe gegründet und vertreiben sich auf dem Boden die Zeit. Mathea lässt sich lieber von ihrem Papa tragen. Und Leo schäkert mit dem Bürgermeister, ohne genau zu wissen, wer dieser nette Onkel eigentlich ist. Das ist auch hintergründig – zumindest für die Babys. Die Eltern aber kennen Ralf Holland-Nell gut und sind der Gemeinde dankbar für die Einladung.