Es war eine ganz besondere Überraschung für die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Floh-Seligenthal: Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ging es Ende Oktober nach Fulda ins Feuerwehrmuseum. Schnell machte die geplante Aktion unter den Kindern und Jugendlichen die Runde. Die Begeisterung war groß. 56 Mädchen und Jungen meldeten ihr Interesse an. Ein Reisebus wurde beim Busunternehmen Dittmar-Reisen in Floh bestellt. Zusätzlich machten sich in drei Mannschaftstransportwagen auf – denn auch 15 Betreuer gehörten zur „Reisegruppe“.