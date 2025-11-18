Es war im Frühjahr 1995. Walter Groß kam auf die Idee, eine Feuerwehrblaskapelle ins Leben zu rufen. Die Musiker suchte er in der Umgebung. Beim Beschaffen der Instrumente erwies er sich als besonders pfiffig. Die ersten stammten unter anderem aus Tschechien. „Er hat wirklich alles genommen, was er bekommen konnte“, erinnerte sich Erich Will. Er ist Gründungsmitglied und spielt bis heute Klarinette in der Kapelle.