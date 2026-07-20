Abseits vom Alltag, fern von Handy und Dauerkonsum, standen Entschleunigung, intensive Naturerfahrung und gemeinsames Erleben im Mittelpunkt. Getragen wurde das Projekt vom Lerndorf Trusetal e.V., der TGS Trusetal mit ihrem Förderverein sowie dem Turnverein Siebleben, auf dessen Gelände die Tage stattfanden. In enger Kooperation gestalteten die Verantwortlichen ein Programm, das Naturerlebnis, Bewegung und soziales Lernen miteinander verband.