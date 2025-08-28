Dieser Gestank! Fürchterlich. Schneewittchen bekam so gar keine Luft. Von wegen sieben Becherchen und sieben Tellerchen. Da lagen auch noch sieben Zigarettchen. Blitzschnell entsorgte sie Schneewittchen. Und Frischluft war bitter nötig. Nachdem sie sich ausgeschlafen hatte, lernte sie die Hausherren kennen. Die sieben Smokerchen. Die waren von ihrer Schönheit einfach hin und weg. Aber Schneewittchen hob den Zeigefinger. Rauchen! Was soll das?