Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten!“ Den gab es an dem großen Tisch im Hortraum der Grundschule in Floh. „Sind die Finger rein?“ Na klar – bevor eine Hand in die Schüssel wanderte, wurde der Dreck gründlich abgewaschen. Und dann ging es los mit dem Teigkneten. Acht Minuten dauerte der Spaß. Die Zeit verkürzte sich die Kinderschar, in dem sie die „Weihnachtsbäckerei“ anstimmte. Silke Grieger von der Brotmeierei aus Schmalkalden und Lehrerin Gabi Kallenbach sangen mit.