Tanzende Rosinen? Wo gibts denn das? In der Regelschule in Floh staunten künftige Fünftklässler über die kleinen Beeren, die in einem Glas mit Mineralwasser tatsächlich auf und nieder sprangen. Das hat mit dem Kohlendioxidgas und der höheren Dichte der Rosinen zu tun, erfuhren sie. Am Nachbartisch entdeckten die Mädchen und Jungen einen Flaschentaucher. Und der Kerzenfahrstuhl – hinter dem Experiment verbirgt sich ein Trick mit einer Münze und einem Teelicht – fehlte auch nicht.