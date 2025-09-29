Kamera an und Film ab – zum Kirmesumzug in Floh zückte beinahe jeder sein Smartphone, um die tanzenden Paare für die Ewigkeit im Bild festzuhalten. Blickfang waren die Kinder – ein Mädel schicker als das andere und auch die Jungs sahen sehr elegant aus. Der absolute Hingucker waren die beiden Zweijährigen Eva und Elmar. Sie liefen zum ersten Mal in einem Kirmesumzug mit – und wie sich das für den Nachwuchs gehört, wurde auch ein Tänzchen auf der Straße gewagt.