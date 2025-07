„Meine Erwartungen sind jetzt übertroffen“, sagt Madeline Flügel. Die junge Frau arbeitet bei der Viba-Nougatwelt in Schmalkalden und sah die Bienenskulptur aus Lärchenholz am Montag zum ersten Mal. Geschnitzt hat sie Marcel Lesser zum Thüringentag 2023 in Schmalkalden. Auf dem Gelände der Agrargenossenschaft konnte im damaligen Sommer beim Schnitzen von Holzfiguren zugeschaut werden. Die Skulptur mit der Biene ersteigerte die Viba sweets GmbH. Der Süßwarenhersteller hat im Garten selbst drei Bienenvölker, die Hans-Peter Kühn aus Floh-Seligenthal gehören. Man tauscht sich ständig aus, steht in engem Kontakt. Jetzt stand man bei der Viba-Nougatwelt vor der Frage, wo die Skulptur einen Platz bekommen könnte.