Die neue Schützenkönigin in Floh heißt Angela Möller. Ermittelt wurde sie erstmals durch das Schießen auf Glücksscheiben. Organisiert hatte die Präsident Thomas Neuhöfer. Bislang hatte man den Schützenkönig durch Schießen auf den vom Vogel übrigen gebliebenen Rumpf ermittelt. 2026 war alles neu. Jeder der Teilnehmenden bekam seine eigene Glücksscheibe, auf die gab er dann drei Schuss ab. Wer die meisten Zähler hatte, war Schützenkönig.