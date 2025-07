Das Interesse an den Fahrten, die am Sonntagnachmittag anstanden, lockten auch diesmal Passagiere wie auch zahlreiche Gäste am Ufer an. Ein guter Brauch ist es für die Mitglieder des Flößervereins, mit der Flößertaufe im Anschluss neue Mitglieder aufzunehmen. Die Prozedur mit einem ordentlichen Schluck Werrawasser aus dem Schöpfstuutz wurde diesmal Annemarie und Andreas Kirchner zuteil (kleines Foto). Auf dem Foto fehlt Doris Möcker, die gerade mit dem Belegen von Fischbrötchen beschäftigt gewesen sei, hieß es aus dem Verein. Mit Musik der Werrataler Musikanten und einem deftigem Mittagessen klang das 36. Flößerfest gemütlich aus.