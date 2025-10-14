Flinten-WM in Athen: Umhöfer enttäuscht mit nur 111 Treffern

Die deutschen Skeet-Schützen haben bei der Flinten-WM in Athen die erhoffte und angestrebte Finalteilnahme verpasst: Sven Korte, Europameister von 2024, verfehlte das Shootoff als bester von vier DSB-Athleten um zwei Scheiben und wurde 29.
Die deutschen Skeet-Schützen landen bei der WM im Hinterfeld. Machen es die Trap-Spezialisten besser?
Die deutschen Skeet-Schützen haben bei der Flinten-WM in Athen die erhoffte und angestrebte Finalteilnahme verpasst: Sven Korte, Europameister von 2024, verfehlte das Shootoff als bester von vier DSB-Athleten um zwei Scheiben und wurde 29.
Nach der Werbung weiterlesen
Gar nicht einverstanden mit ihrer Leistung verließ Valentina Umhöfer den Stand. Die diesjährige EM-Dritte vom FV SSZ Suhl schaffte es nicht, ihr Leistungsvermögen abzurufen und belegte mit lediglich 111 Treffern den 35. Platz. Das waren acht Treffer weniger als bei der EM in Frankreich, mit 119 Treffern hätte sie das Shootoff um einen Finalplatz erreicht. „Das Ziel von Valentina war, das EM-Ergebnis von Chateauroux zu schießen bzw. zu toppen, das war vielleicht ein bisschen viel gewollt“, sagte Bundestrainerin Katharina Bechtel.
Umhöfer gab selbstkritisch zu: „Mit meinem Wettkampf bin ich nicht zufrieden, mit 111 Treffern kann ich nicht zufrieden sein. Ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten.“ Die Titel holten Superstar Vincent Hancock (USA) und 1. Samantha Simonton (beide USA).
Bei den Frauen war Valentina Umhöfer die einzige deutsche WM-Starterin. Die Olympiastarterinnen Nadine Messerschmidt (FV SSZ Suhl) und Nele Wißmer verpassen beide die Saison wegen einer Schulteroperation. Die Trap-Spezialisten mit Marius John (SSZ Suhl) nehmen am Mittwoch den dreitägigen Wettbewerb auf.