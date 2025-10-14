Flinten-WM in Athen: Umhöfer enttäuscht mit nur 111 Treffern

Gar nicht einverstanden mit ihrer Leistung verließ Valentina Umhöfer den Stand. Die diesjährige EM-Dritte vom FV SSZ Suhl schaffte es nicht, ihr Leistungsvermögen abzurufen und belegte mit lediglich 111 Treffern den 35. Platz. Das waren acht Treffer weniger als bei der EM in Frankreich, mit 119 Treffern hätte sie das Shootoff um einen Finalplatz erreicht. „Das Ziel von Valentina war, das EM-Ergebnis von Chateauroux zu schießen bzw. zu toppen, das war vielleicht ein bisschen viel gewollt“, sagte Bundestrainerin Katharina Bechtel.