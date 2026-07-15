Flinten-Weltcup in Lonato: „Da wächst eine gute Generation heran“

Aber auch die anderen DSB-Schützen enttäuschten in Lonato keineswegs: Bundestrainer Uwe Möller und sein Trainer-Team hatten in Lonato bewusst auf den DSB-Nachwuchs gesetzt, der im „Kreis der Großen“ wichtige internationale Erfahrung sammeln konnte. Und das auf dem größten Weltcup der ISSF mit über 200 startenden Männern und über 100 teilnehmenden Frauen – bei schweißtreibenden Temperaturen von über 30 Grad Celsius: „Mit den Schützen hätte ich nicht tauschen wollen, trotz dieser ganzen Umstände haben sie gut geschossen“, so Möller. Der hob die Junioren Karla Riehmann (112 Treffer, 37. Platz), Pius Rosenecker (116, 79. Platz) – beide trainieren regelmäßig im Suhler Schießsportzentrum – und Nolan Peters (107, 157. Platz) hervor: „Da wächst eine gute Generation heran!“