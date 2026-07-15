 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Sport
  4. Regional

  6. „Da wächst eine gute Generation heran“

Flinten-Weltcup in Lonato „Da wächst eine gute Generation heran“

Starker Auftritt der deutschen Trap-Schützen beim Weltcup in Lonato: Kathrin Murche überzeugt mit Platz fünf, auch der Nachwuchs sammelt wertvolle Erfahrungen.

Flinten-Weltcup in Lonato: „Da wächst eine gute Generation heran“
1
Sammelt wichtige Erfahrungen im „Kreis der Großen“: Die 17-jährige Karla Riehmann Foto: Gerhard König (Archiv)

Beim Flinten-Weltcup in Lonato (Italien) war wieder einmal Verlass auf Deutschlands beste Trap-Schützin: Kathrin Murche, Europameisterin 2025, belegte in einem starken und großen Teilnehmerfeld den guten fünften Platz: „Alles in allem bin ich zufrieden“, so ihr Fazit.

Nach der Werbung weiterlesen

Dass sich nicht vollauf Zufriedenheit einstellte, lag am Finale: Dieses wird seit dieser Saison in einem anderen Modus geschossen: „Ich finde die neuen Regeln etwas schwierig, da es einfach dem Sinn hinter dem Trapschießen widerspricht, da wir nun ja wissen, welche Scheibe wann kommt“, kritisiert Murche die Regeländerung.

Aber auch die anderen DSB-Schützen enttäuschten in Lonato keineswegs: Bundestrainer Uwe Möller und sein Trainer-Team hatten in Lonato bewusst auf den DSB-Nachwuchs gesetzt, der im „Kreis der Großen“ wichtige internationale Erfahrung sammeln konnte. Und das auf dem größten Weltcup der ISSF mit über 200 startenden Männern und über 100 teilnehmenden Frauen – bei schweißtreibenden Temperaturen von über 30 Grad Celsius: „Mit den Schützen hätte ich nicht tauschen wollen, trotz dieser ganzen Umstände haben sie gut geschossen“, so Möller. Der hob die Junioren Karla Riehmann (112 Treffer, 37. Platz), Pius Rosenecker (116, 79. Platz) – beide trainieren regelmäßig im Suhler Schießsportzentrum – und Nolan Peters (107, 157. Platz) hervor: „Da wächst eine gute Generation heran!“

Mit Marius John (109, 147. Platz, SSZ Suhl) ging ein weiterer Thüringer Starter in den Wettkampf.