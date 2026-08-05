Wer derzeit im Garten einen winzigen Kolibri zu entdecken glaubt, sollte nicht gleich das Vogellexikon zücken. Meist handelt es sich um das Taubenschwänzchen, den wohl charmantesten Hochgeschwindigkeits-Piloten unter den Schmetterlingen. Mit wild surrenden Flügeln steht es vor Blüten in der Luft, tankt Nektar wie an einer fliegenden Zapfsäule und verschwindet oft wieder, bevor das Handy für ein Foto bereit ist. Weil die Winter milder werden und jedes Jahr viele Tiere aus südlichen Regionen einwandern, ist der flinke Falter inzwischen immer häufiger zu beobachten. Unser Leser Frank Zimmermann aus Meiningen hat den interessanten Sommergast in seinem Garten entdeckt. Ihm ist dieser tolle Schnappschuss geglückt.