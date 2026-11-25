Nürnberg (dpa/lby) - Wegen einer Weltkriegsbombe müssen in Nürnberg heute rund 700 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle in der Brunecker Straße beginnt voraussichtlich um 11 Uhr, die Entschärfung ist für 14 Uhr geplant, wie die Stadt mitteilte. Bauarbeiter hatten den US-amerikanischen Blindgänger mit 225 Kilogramm und zwei Zündern am Dienstag entdeckt.