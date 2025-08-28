Fleischindustrie: Mehr Rinder im Bratwurst-Land Thüringen geschlachtet

Erfurt/Nohra (dpa/th) - Deutlich mehr Rinder sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in Thüringen geschlachtet worden als ein Jahr zuvor. Mit 49.198 Tieren stieg die Zahl nach Angaben des Landesamts für Statistik in diesem Zeitraum um 6.168 Rinder. Auch mehr Rindfleisch wurde produziert: Die Menge stieg um 15,2 Prozent auf insgesamt 15.755 Tonnen. Insgesamt wurden den Statistikern zufolge in den ersten sechs Monaten des Jahres 139.095 Tiere in den Thüringer Schlachtbetrieben getötet. Das seien 3,7 Prozent mehr gewesen als im Vergleichszeitraum 2024.