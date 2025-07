Da staunten die Schmiedefelder am vergangenen Dienstag nicht schlecht, als sie ihre Fleischerei Kummer in der Fritz-Arno-Wagner-Straße fast schon als Museum vorfanden. Praktisch über Nacht hatte Inhaber Uwe Kummer in aller Heimlichkeit den Vorgarten in einen Ausstellungshof verwandelt, auf dem er Zeugnisse des Fleischerhandwerks präsentierte. Sofort ins Auge ist die historische Pferdekutsche gefallen, die in längst vergangenen Zeiten Fleischermeistern dazu diente, Schweine, Ziegen, Schafe lebend von Bauern im Ort oder aus umliegenden Ortschaften zu holen.