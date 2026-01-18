„Mein Handwerk für euer Mundwerk“ – so steht es auf dem Meisterstück von Fabienne Böhm. „Tradition ist unsere Berufung“ hat Jeremy Kammler sein Meisterstück genannt. Nur zwei der vier jungen Männer und zwei Frauen, die am Samstag im BTZ Rohr-Kloster den praktischen Teil ihrer Meisterprüfung bestritten haben. Alle mit Erfolg, wie ihnen die Lehrmeister nach eingehender Prüfung bescheinigt haben. Den wichtigsten Teil ihrer Meisterprüfung haben sie damit bestanden, auch wenn für einige von ihnen noch die Teile drei und vier einer Meisterprüfung zu bestehen sind. Da gilt es zu zeigen, dass sie in der Lage sind, selbst Lehrlinge auszubilden und auch den kaufmännischen Bereich eines Handwerksbetriebes zu leiten.