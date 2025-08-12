39 Absolventinnen und 75 Absolventen – von der Automobilkauffrau bis zum Zimmerer – haben in 14 Handwerken nach ihren erfolgreich abgelegten Gesellen- und Abschlussprüfungen zur Absolventenfeier des Handwerks 2025 am vergangenen Donnerstag im BTZ Rohr-Kloster ihre Gesellenbriefe und Urkunden erhalten. Einer von ihnen ist Jonas Rudolph aus Stützerbach. Er gehört mit einem Notendurchschnitt von 1,3 zu den Besten seines Jahrgangs und ist als bester Auszubildender des Fleischer-Handwerks geehrt worden. „Es ist schon ein tolles Gefühl, den Gesellenbrief in den Händen zu halten“, sagt er.